La Roma continua a muoversi in ottica futura, preparando le mosse per il prossimo calciomercato invernale. Il club giallorosso, sempre attento ai giovani prospetti internazionali, avrebbe messo gli occhi su Jeremy Arévalo, attaccante classe 2005 in forza al Racing Santander.

Secondo quanto riportato da Marca, la società capitolina starebbe seguendo con grande attenzione il giovane talento spagnolo di origini ecuadoriane, autore di 7 gol in 12 partite in questo avvio di stagione. Arévalo, che ha già esordito con la nazionale Under 20 dell’Ecuador, si sta facendo notare per tecnica e fiuto del gol.

Il quotidiano spagnolo rivela inoltre che la Roma avrebbe già avviato contatti con la famiglia del calciatore nelle ultime settimane, invitando alcune persone vicine al ragazzo a Roma per discutere di un possibile futuro in giallorosso. L’obiettivo sarebbe quello di valutare il miglior percorso di crescita per il giovane attaccante, in vista di un suo eventuale approdo nella Capitale.