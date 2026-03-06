Il nome di Evan Ndicka finisce nel mirino del FC Barcelona. Dalla Spagna rimbalza la notizia dell’interesse dei blaugrana per il centrale ivoriano della AS Roma, che starebbero valutando diversi profili per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il club catalano sarebbe alla ricerca di un giocatore capace di raccogliere l’eredità di Iñigo Martínez, e tra i nomi presi in considerazione ci sarebbe anche quello del difensore giallorosso. Da Trigoria, però, filtra una posizione chiara: al momento non è arrivata alcuna proposta ufficiale da parte del Barça. Si tratterebbe quindi soltanto di contatti preliminari e valutazioni esplorative, senza passi concreti sul tavolo.Il futuro di Ndicka resta dunque saldamente legato alla Roma, almeno per ora, mentre dall’estero iniziano a muoversi le prime attenzioni su uno dei pilastri della retroguardia giallorossa.