La Roma continua a lavorare con attenzione sul mercato, puntando non solo su profili affermati ma anche su giovani talenti da far crescere nel tempo. In quest’ottica si inserisce l’operazione che sta per portare nella Capitale Jan Ziółkowski, difensore centrale classe 2005 del Legia Varsavia, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama polacco.
Secondo quanto riportato dal giornalista Tomasz Włodarczyk, il club giallorosso avrebbe trovato un’intesa totale con il Legia per il trasferimento del giocatore. L’accordo prevede un’operazione da 6 milioni di euro più 1,5 milioni di bonus, con l’aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita. Ziółkowski firmerà un contratto fino al 30 giugno 2030 con la Roma, che lo accoglierà nei prossimi giorni per le visite mediche e la firma.
Prima, però, il difensore potrebbe salutare i suoi tifosi scendendo in campo per un’ultima volta questa sera, nella sfida di qualificazione all’Europa League tra Legia Varsavia e AEK Larnaca. Un addio emozionante, prima dell’inizio della sua nuova avventura in Serie A.