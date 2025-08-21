Il mercato continua a muoversi e, dopo settimane di voci e sondaggi, il futuro di Fabio Silva sembra ormai delineato. L’attaccante portoghese, reduce da una buona stagione in Spagna, è pronto a compiere un ulteriore salto di qualità approdando in Bundesliga. La notizia arriva direttamente dalla Germania.

Secondo quanto riportato dalla Bild, il classe 2002 di proprietà del Wolverhampton è molto vicino al trasferimento al Borussia Dortmund. Sul giovane centravanti c’erano stati interessamenti anche da parte della Roma e del Lipsia, ma i gialloneri hanno accelerato nelle ultime ore per chiudere l’operazione.

Silva, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Las Palmas, ha messo insieme 25 presenze e 10 gol in Liga, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti della sua generazione. L’accordo con il Dortmund sarebbe ormai ad un passo dalla definizione.