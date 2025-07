La Roma intensifica gli sforzi per assicurarsi Richard Rios, cercando di superare la concorrenza di Nottingham Forest e Benfica, entrambe disposte a raggiungere i 30 milioni di euro richiesti dal Palmeiras.

Secondo il giornalista brasiliano Diego Firmino, la Roma ha avanzato una nuova proposta per Richard Rios: 28 milioni di euro più 3 di bonus. Al momento, il Benfica non ha presentato offerte ufficiali, mentre il Porto si è limitato a richiedere informazioni senza compiere passi concreti. Nel frattempo, il giocatore preme per definire il suo futuro entro questa settimana.