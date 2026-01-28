Il mercato non è fatto solo di trattative lampo e annunci ufficiali, ma anche di contatti continui e dialoghi che proseguono sottotraccia. In casa Roma resta aperto un dossier che coinvolge un giovane profilo seguito con attenzione dalla dirigenza giallorossa.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti tra la Roma e l’agente di Fortini, con il club capitolino intenzionato a mantenere viva la trattativa. L’obiettivo è quello di migliorare l’offerta già presentata, nella speranza di rendere l’operazione più convincente in vista delle decisioni finali.

La palla, però, resta in mano alla Fiorentina, proprietaria del cartellino del calciatore, che dovrà valutare se aprire a una cessione o proseguire il percorso con il giocatore. Fortini ha attualmente un contratto in scadenza nel 2027 e il club viola, indipendentemente dall’esito della trattativa, sarebbe orientato a riproporre il rinnovo al termine del mercato.