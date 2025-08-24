Mercato Roma, contatti avviati per Embolo

La Roma è al lavoro senza sosta per rinforzare il reparto offensivo in vista della stagione 2025/2026. Secondo quanto riportato da SiamoLaRoma.it, il club giallorosso ha avviato conversazioni concrete con il Monaco per Breel Embolo, attaccante svizzero considerato un profilo interessante per i giallorossi.

Tuttavia, il vero obiettivo di mercato rimane Jadon Sancho del Manchester United, anche se il direttore sportivo Ricky Massara non intende aspettare a tempo indeterminato per chiudere l’operazione. Embolo, 27 anni, è un nome caldo per il mercato giallorosso. Con il contratto in scadenza nel 2026, l’attaccante svizzero potrebbe essere acquistato per una cifra accessibile per le casse della Roma.

Le conversazioni tra il club capitolino e il Monaco sono già in corso, con Massara che punta a sfruttare l’occasione di un giocatore esperto e versatile, capace di agire sia come punta centrale che come esterno offensivo. Embolo, in questa stagione, ha messo a segno 4 gol e 2 assist in 16 presenze in Ligue 1, dimostrando di poter essere un rinforzo di qualità per Gasperini.