Il mercato giallorosso inizia a prendere forma, ma per rinforzare la rosa serve anche superare ostacoli importanti, soprattutto economici. Uno dei nomi più seguiti dalla dirigenza della Roma è quello di Wesley, terzino classe 2003 in forza al Flamengo, protagonista in queste settimane al Mondiale per Club.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il club brasiliano ha già ricevuto proposte concrete, tra cui quella da 25 milioni di euro avanzata dallo Zenit San Pietroburgo, prontamente rispedita al mittente. Wesley piace anche in Premier League, ma per ora il Flamengo non ha intenzione di cederlo, convinto del valore del giocatore e del suo potenziale futuro.

Il talento brasiliano ha attirato ulteriormente l’attenzione grazie alle ottime prestazioni nel torneo internazionale, dove il Flamengo guida il proprio girone con due vittorie su due, una delle quali arrivata contro il Chelsea. Wesley è rimasto in campo per 82 minuti in quella sfida, confermandosi tra i migliori in campo nonostante l’errore iniziale. La Roma osserva, ma per portarlo a Trigoria servirà uno sforzo importante.