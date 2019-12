Mercato Roma. Commisso: “Conosco la storia di Kalinic, a gennaio prenderemo una decisione”

Il mercato invernale è alle porte e negli ultimi giorni si è parlato di un possibile interesse della Fiorentina per Nikola Kalinic. Il croato, che non ha trovato molto spazio nella Capitale, potrebbe essere il profilo giusto per la Viola, nonostante l‘addio brusco con il club in passato. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato un’intervista all’emittente radiofonica Radio Bruno, parlando, tra le altre cose, anche dell’imminente finestra di mercato. Queste le sue parole:

Quanto sono veri i discorsi su Florenzi, Politano, Kalinic? Nessun tifoso lo rivorrebbe in viola…

“Sono al corrente di tutto, conosco la sua storia. Sono curioso di vedere in campo Pedro, ma deve accettare le decisioni del tecnico che ha le sue responsabilità. Vediamo se rimarrà a Firenze o meno, per il momento non ho parlato con Pradè, con nessuno. A gennaio prenderemo una decisione con Pedro e con altri giocatori che possono arrivare alla Fiorentina”.