CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – Celik continua a essere inamovibile nella formazione di Gasperini, anche se il suo accordo con la Roma è in scadenza il 30 giugno. A differenza di Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy, gli altri calciatori arrivati agli ultimi mesi di contratto, la società con lui ha avviato ormai da tempo i dialoghi per il prolungamento.
L’entourage del terzino chiede però uno stipendio netto da 4 milioni di euro a stagione, cifra che la direzione sportiva giallorossa non ritieni sostenibile. La proposta prevede un leggero incremento rispetto ai 2 milioni percepiti attualmente, senza però superare lo scoglio dei 2,5.
Nel frattempo, diverse big estere cominciano a intuire un possibile affare a titolo gratuito. Dalla Juventus ad almeno due pretendenti della Premier, come Fulham e Newcastle, senza dimenticare i rumors in arrivo dalla Bundesliga (piace allo Stoccarda).