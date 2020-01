Il ruolo di vice-Dzeko è sicuramente quello più scoperto della rosa della Roma, visto che Kalinic non sta rendendo come da aspettative. Proprio in quest’ottica, Petrachi ha messo gli occhi su Mariano Diaz del Real Madrid. Per l’attaccante dominicano la concorrenza però è spietata, visto che su di lui c’è anche il Lione di Rudi Garcia. Lo riporta L’Equipe.