Mercato Roma, c’è apertura per lo scambio Dovbyk-Gimenez

Il calciomercato estivo sta volgendo al termine, ma l’asse Milano-Roma continua a regalare colpi di scena. In un’estate già calda per entrambe le squadre, emerge una notizia bomba che potrebbe rivoluzionare gli attacchi di Milan e Roma. Secondo quanto rivelato in esclusiva dal giornalista Matteo Moretto, Santiago Giménez, sta aprendo le porte a un trasferimento ai giallorossi, con un possibile scambio che coinvolgerebbe Artem Dovbyk.

“Le parti sono in stretto contatto per avanzare nei dialoghi”, ha sottolineato il giornalista, confermando che l’idea dello scambio è nata proprio da queste conversazioni tra i club. L’attaccante messicano, che ha collezionato 6 gol in 21 presenze con il Milan nella seconda parte della scorsa stagione, non è più considerato inamovibile nei piani di Massimiliano Allegri, soprattutto dopo l’arrivo di Christopher Nkunku dal Chelsea per 38 milioni di euro più bonus.