La nuova Roma inizia a prendere forma, e tra i primi obiettivi del nuovo direttore sportivo c’è il rafforzamento del reparto offensivo. In particolare, la dirigenza giallorossa è alla ricerca di una seconda punta capace di affiancare o alternarsi a Paulo Dybala, soprattutto alla luce delle incertezze legate alla tenuta fisica dell’argentino.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, Gian Piero Gasperini, sempre più vicino alla panchina della Roma, avrebbe già fornito a Ghisolfi una lista di nomi graditi. Tra questi spiccano due profili: Igor Paixao e Albert Gudmundsson. Il brasiliano del Feyenoord è già noto ai tifosi romanisti per aver segnato alla squadra capitolina in due occasioni durante le competizioni europee, mettendone in luce qualità tecniche e personalità.

Più complessa invece la situazione di Gudmundsson. L’islandese, reduce da una stagione difficile alla Fiorentina tra problemi fisici e vicende giudiziarie, è coinvolto in un procedimento per violenza sessuale, resta comunque un giocatore di talento. Il Genoa, proprietario del cartellino, non sembra però disposto a cederlo facilmente, e servirà un’offerta convincente per provare a strapparlo ai rossoblù.