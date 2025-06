Con il mercato estivo alle porte, il Genoa si prepara a rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. I rossoblù devono fare i conti con alcune uscite probabili e con le difficoltà nel riscattare Andrea Pinamonti, protagonista di una buona annata ma troppo costoso per le casse del club.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Emanuel Emegha, attaccante olandese classe 2003 attualmente allo Strasburgo. Il talento lanciato in Ligue 1 da Patrick Vieira, che gradirebbe ritrovarlo in Serie A, è seguito con attenzione anche dalla Roma. Il nodo principale è il costo del cartellino: oltre 20 milioni di euro, cifra non banale per il club ligure, che tuttavia considera Emegha un investimento da plusvalenza futura.

Molto del mercato in entrata dipenderà anche dalla possibile partenza di Morten Frendrup, molto richiesto e in bilico. I giallorossi restano alla porta valutando la possibilità di ingaggiare il giovane talento e rinforzare il pacchetto offensivo per la prossima stagione.