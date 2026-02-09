CORRIERE DELLO SPORT (Jacopo Aliprandi) – La sfida di stasera contro il Cagliari porta con sé un risvolto particolare per la Roma e, soprattutto, per Daniele Ghilardi. Un passaggio formale e sostanziale nel percorso del giovane centrale arrivato in estate dall’Hellas Verona. L’accordo tra i due club è di un prestito oneroso da 2,5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni più uno di bonus al verificarsi di determinate condizioni.

Il primo punto conquistato dalla squadra di Gasp nel mese di febbraio farà scattare automaticamente il riscatto. Ecco perché la gara con i sardi assume un significato preciso. Ai giallorossi basta infatti anche un pareggio per chiudere l’operazione e mettere nero su bianco un investimento pensato sul medio-lungo periodo.