Il futuro di Tommaso Baldanzi potrebbe essere lontano dalla Capitale. Il giovane talento, arrivato a gennaio dall’Empoli, non ha ancora trovato spazio stabile nello scacchiere giallorosso e il calciomercato di fine estate potrebbe offrirgli una nuova occasione per rilanciarsi. Nelle ultime ore, infatti, si è registrata un’accelerata importante sul fronte della sua possibile partenza.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Verona ha incontrato oggi gli agenti del classe 2003, con i quali è stato trovato un accordo di massima. L’incontro è stato positivo e il giocatore ha dato il proprio assenso al trasferimento. Ora il prossimo passo sarà trovare un’intesa con la Roma per la chiusura della trattativa. Baldanzi, che indossa la maglia numero 35, sembra quindi vicino a una nuova avventura in Serie A, questa volta con il club gialloblù.