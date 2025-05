Manu Koné in questa stagione uno dei pezzi pregiati presenti nella rosa della Roma è ormai sotto gli occhi di tutte le big di Europa. L’impatto del francese in Serie A è stato molto incisivo per la prima parte della stagione dei giallorossi a suon di ottime prestazioni.

Tuttavia secondo il Messaggero, oltre alle note big di Premier e la smentita di una possibile trattativa con i francesi del PSG, il giocatore è anche finito nei radar dell Borussia Dortmund, che, dopo una stagione al di sotto delle aspettative, vuole tornare alla lotta per il titolo. La Roma, dal canto suo, ritiene il numero 17 incedibile.