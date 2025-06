Il futuro di Angelino resta tutto da scrivere. Dopo il mancato trasferimento all’Al Hilal, bloccato dal via libera di Theo Hernandez ai sauditi, sembrava possibile una permanenza a Roma, ma le voci di mercato continuano a rincorrersi attorno al laterale spagnolo.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, anche il Sunderland avrebbe messo nel mirino il terzino, recentemente riscattato dalla Roma. I Black Cats, neopromossi in Premier League, sono alla ricerca di rinforzi per le corsie esterne e, dopo aver chiuso l’operazione Le Fée proprio con il club giallorosso, potrebbero tornare alla carica per un nuovo affare.

Angelino piace anche ad altri due club inglesi: Bournemouth e Crystal Palace hanno già effettuato dei sondaggi, ma non sembrano intenzionati a spingersi oltre i 12 milioni di euro. La Roma, dal canto suo, valuta con attenzione ogni offerta, in attesa di capire se potrà monetizzare al meglio da una possibile cessione.