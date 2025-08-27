Mercato Roma, anche il PSV Eindhoven punta Salah-Eddine

Ancora in bilico il futuro di Salah-Eddine. L’olandese è fuori dai piani di Gasperini e resta sul mercato. In Italia, piace a Cagliari e Torino, con i granata in pole. Ma non solo: secondo quanto riporta il portale orange wenteinsite.nl, anche il PSV Eindhoven segue da vicino l’ex Twente. Salah-Eddine sarebbe pronto a tornare in Olanda e apre al trasferimento.

C’è poi il Werder Brema, ma la squadra tedesca è indietro rispetto alle altre pretendenti.

Il terzino è arrivato a gennaio per 8 milioni di euro e, dopo soli sei mesi, rischia già l’addio. Non è riuscito a convincere né Ranieri né Gasperini durante la preseason.