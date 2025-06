Il futuro di Angeliño continua a essere un tema caldo in casa Roma, soprattutto in vista della chiusura imminente del mercato saudita legato al Mondiale per Club. Il terzino spagnolo è finito nel mirino dell’ambizioso Al-Hilal, alla ricerca di un rinforzo sulla fascia sinistra.

Come riportato da Gianluigi Longari, nel pomeriggio è atteso un rilancio da parte del club saudita, deciso a portare a casa il giocatore se l’operazione con Theo Hernandez non andasse a buon fine. Al-Hilal proverà un ultimo affondo con il Milan, ma in caso di risposta negativa virerà con decisione su Angeliño, accontentando le richieste economiche della Roma.

I giallorossi restano in attesa, consapevoli che la partenza del terzino potrebbe garantire una plusvalenza importante da reinvestire. I contatti tra le parti sono continui e nelle prossime ore potrebbe arrivare la svolta definitiva.