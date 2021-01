Mercato, Lione in vantaggio sulla Roma per Montiel

La Roma è pronta a piazzare il primo colpo di mercato. I giallorossi sono infatti ad un passo da Gonzalo Montiel. Per il terzino classe 1997, la società capitolina ha avanzato un’offerta di 7 milioni al River Plate, pronto ad accettarla data anche la scadenza a giugno. L’esterno arriverà nella Capitale una volta conclusa la Coppa Libertadores, dove il River è atteso alla semifinale di ritorno (0-3 per i brasiliani all’andata) col Palmerias in programma mercoledì 13. Lo riporta TNTSports.

In serata però Gianluca Di Marzio riporta che il giocatore non è realmente ad un passo dalla Roma. L’accordo tra le parti deve ancora essere raggiunto e il Lione attualmente è in vantaggio sul giocatore. Vedremo se i giallorossi tenteranno il rilancio.