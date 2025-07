Come riportato da Lorenzo Canicchio su X, la trattativa tra la Roma e la Juve Stabia per Mattia Mannini ha ormai raggiunto un’intesa: l’accordo è stato trovato, restano solo da definire alcuni dettagli relativi ai bonus legati alle presenze. Ora si attende solo il via libera da parte del club giallorosso per procedere con la cessione.

Quella in programma oggi contro il Kaiserslautern potrebbe essere l’ultima partita del classe 2006 con la maglia della Roma.