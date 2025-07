La Roma accelera sul mercato e trova un’intesa importante per rinforzare il centrocampo. Dopo settimane di valutazioni e contatti su più fronti, il club giallorosso ha deciso di puntare forte su Neil El Aynaoui, approfittando anche delle difficoltà sorte nella trattativa per Richard Rios.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma ha raggiunto un accordo verbale con il Lens per il centrocampista marocchino classe 2001. L’intesa è stata trovata sulla base di 25 milioni di euro più bonus, con lo scambio dei documenti e la formalizzazione dell’affare prevista per domani, venerdì 18 luglio. La decisione di affondare per El Aynaoui arriva anche a causa dei continui rilanci del Palmeiras per Rios, che hanno complicato la trattativa con il club brasiliano. Intanto, sul fronte offensivo, si avvicina sempre di più anche Evan Ferguson: i contatti con il Brighton proseguono e si lavora per definire la cifra del riscatto.