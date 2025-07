La Roma contemporaneamente alla trattativa per Ríos si avvicina a grandi passi a Neil El Aynaoui, centrocampista classe 2001 del Lens, che sembra sempre più destinato a vestire la maglia giallorossa. Secondo le ultime indiscrezioni, il club capitolino ha raggiunto un principio di accordo con il giocatore per un contratto fino al 2030, mentre la trattativa con il Lens sta entrando nella fase decisiva, con la distanza economica tra le parti che si è notevolmente ridotta.

Come riportato da Matteo Moretto, la Roma ha avanzato una nuova offerta al Lens per il marocchino: 22 milioni di euro più 3 di bonus, per un totale di 25 milioni, senza includere una percentuale sulla futura rivendita. Il club francese, che inizialmente aveva respinto una proposta da 20 milioni e chiedeva 30 milioni per il talentuoso centrocampista, sembra ora più aperto a trattare. I contatti tra le due società sono ripresi con intensità negli ultimi giorni, e la Roma è determinata a chiudere l’operazione alle proprie condizioni.