Dopo settimane di attesa e trattative serrate, sembra finalmente vicina alla conclusione l’operazione che porterà Wesley in giallorosso. La Roma può sorridere: il passaggio del terzino brasiliano è sempre più vicino a concretizzarsi, con una svolta arrivata direttamente dal Brasile.

Come riportato da fonti come BolaVIP e dal giornalista Julio Miguel Neto, il Flamengo ha praticamente chiuso per Vinicius Tobias, terzino classe 2004 attualmente allo Shakhtar Donetsk. Il club carioca è pronto a versare i 5 milioni di euro richiesti dagli ucraini, liberando così Wesley per il trasferimento alla Roma. L’accordo tra i due club, sulla base di 30 milioni complessivi tra parte fissa e bonus, era già definito da tempo, ma il Flamengo voleva prima assicurarsi un degno sostituto prima di dare il via libera definitivo.

Il sì del giocatore è già arrivato: Wesley ha accettato il progetto giallorosso e attende ora solo la chiamata ufficiale per volare in Italia. Un rinforzo importante per la Roma e per Gian Piero Gasperini, che potrà finalmente contare su un nuovo esterno destro di spinta e prospettiva.