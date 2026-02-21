CORRIERE DELLO SPORT (Fabio Massimo Splendore) – Vicini vicini la Roma e Marcos Senesi non sono mai stati, ma è certo che un accostamento tra il difensore centrale argentino con passaporto italiano e i colori giallorossi, negli ultimi anni, c’è stato almeno un paio di volte. Nell’estate 2019, con Petrachi direttore sportivo, ma il ragazzo approdò al Feyenoord. E nel 2021, con Tiago Pinto che poi ritrovò Marcos al Bournemouth.

Tra Senesi e il club inglese la parola fine verrà scritta ufficialmente il 30 giugno prossimo, ma le parti si sono già dette formalmente addio. La Roof – uno dei colossi di intermediazione sportiva che tra gli altri assistiti ha Ademola Lookman – ha infatti già fatto sapere ai Cherries che il loro assistito vuole una esperienza diversa. La Roma ha dunque cominciato a sondare il terreno, sapendo che finora in Italia c’è la concorrenza della Juventus. Qualche mese fa si era parlato anche del Barcellona, che ora sembra defilato. Così come nel 2021 del Napoli. Per adesso però è solo Roma–Juve.

Perché Senesi? Puntando i riflettori su Trigoria, senza andare ad ipotizzare adesso una cessione da plusvalenza in estate – non va esclusa a priori, N’Dicka, Ghilardi e Ziolkowski i nomi – senza ragionare sul futuro di Hermoso (che ha un solo altro anno di contratto), per ora ci si potrebbe fermare al fatto che giocando a tre dietro, Gasperini un altro difensore lo avrebbe già abbracciato volentieri. Ma il mercato condotto da Massara a gennaio ha avuto (giustamente) come focus l’attacco.

Senesi, uscito dal San Lorenzo de Almagro dove era cresciuto, ha messo insieme 212 presenze e 15 gol in Europa tra il Feyenoord e il Bounemouth, dove ora guadagna 3 milioni a stagione. Il calcio è sempre stata la passione, anche se la storia di giovane sportivo adolescente racconta che ha praticato rugby, tennis e basket. Poi il passaggio dal Salto Grande (dove aveva fatto anche il portiere) al San Lorenzo, dove è diventato quel centrale affidabile che oggi abbina la marcatura rocciosa ad un mancino elegante in impostazione.