La Roma punta decisa a rinforzare il proprio reparto offensivo. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Antonio Nusa, giovane promettente esterno norvegese di 20 anni attualmente in forza all’RB Lipsia in Bundesliga. Secondo quanto riportato da l’esperto di mercato Ekrem Konur su X, il talento scandinavo rappresenta il principale obiettivo di mercato dei giallorossi per il ruolo di ala sinistra.

La sua versatilità, velocità e abilità nei dribbling, lo rendono perfetto per il sistema di gioco di Gian Piero Gasperini, che starebbe cercando un attaccante di piede destro che agisca sulla trequarti sinistra. I giallorossi, guidati dal direttore sportivo Frederic Massara, vedono nel giocatore il prototipo ideale di ala “giovane e pimpante” come richiesto dall’allenatore.

Tuttavia per finanziare l’operazione, i giallorossi potrebbero dover cedere alcuni giocatori. Il club tedesco, difatti, considererebbe il classe 2005 centrale nel proprio progetto e non è intenzionato a lasciarlo partire senza un’offerta economicamente significativa. In caso di difficoltà nel chiudere per il norvegese, la Roma avrebbe già individuato un piano B: Elif Elmas, altro talento in forza al Lipsia, che potrebbe rappresentare un’alternativa valida per rinforzare il reparto offensivo.