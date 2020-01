Mercato Roma. 35-40 milioni per cedere Under, ma al momento non sono arrivate offerte

L’anno calcistico di Under è stato al limite del terribile. Tanti infortuni e prestazioni, quando è stato in campo, non sempre all’altezza. Nell’era Fonseca un solo gol, quello contro il Genoa che ha aperto il campionato, poi il nulla, complice anche un lungo stop. Nel momento del rientro il turco non ha espresso il suo miglior calcio restando ai margini della squadra e quindi andando sul mercato. Come riportato dal sito calciomercato.com la Roma ha fissato il prezzo che si aggira sui 35-40 milioni di euro. Al momento non sono arrivate offerte anche se il suo futuro sembra essere lontano dalla Capitale.