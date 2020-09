Mercato, retroscena Nehuen Perez: la Roma voleva il diritto di riscatto, formula poco gradita all’Atletico Madrid

La Gazzetta Dello Sport (L.Pessina) – Il Parma ha dato l’accelerata giusta staccando le concorrenti, tra cui la Roma, per il centrale dell’Atletico Madrid Nehuen Perez. Questione di ore per capire se gli ultimi giorni saranno decisivi per portare il 20enne gioiello in Italia. I discorsi tra i due club proseguono senza sosta. I giallorossi erano stati sulle tracce del calciatore per settimane, ma ora si trovano staccati vista la volontà di inserire un diritto di riscatto per il difensore, formula poco gradita agli spagnoli. A Parma accettano il prestito secco biennale per lanciare Perez tra i big con continuità, ma stanno valutando come inserire dei bonus.