Mercato, Retegui: “Mi piacerebbe molto venire in Italia, ma è ancora molto presto”

Intervistato a La Gazzetta dello Sport, Mateo Retegui, attaccante italo-argentino molto ricercato dopo la scelta di convocazione del ct, Roberto Mancini, ha parlato del suo futuro. Molti club di Serie A sarebbero interessati a portare in Europa il talento del campionato argentino, anche la Roma di Tiago Pinto. Ecco le sue parole: “Premier? Voglio trasferirmi dove sia meglio per me. Mi piacerebbe molto venire in Italia, ma è ancora molto presto. Però sarebbe bellissimo diventare un protagonista del campionato, uno che segna tanti gol. Come mi piacerebbe segnarne tanti anche per l’Italia, una delle nazionali più importanti della storia”.