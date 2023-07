Nell’amichevole tra Psg – Cerezo Osaka, Luis Enrique ha deciso di far scendere in campo molte delle seconde linee, lasciando però fuori Renato Sanches. Il portoghese seppur convocato per le partite in programma in Giappone non ha ancora mai visto il campo. Questa decisione, più il fatto che ormai siano alcuni giorni che si alleni a parte, sono indizi che possono far sperare il gm della Roma, Tiago Pinto. Infatti sembrano esserci passi avanti nelle trattative tra i club e l’arrivo del centrocampista alla corte di Mourinho, potrebbe arrivare nei prossimi giorni dopo aver limato alcuni dettagli.