In casa Roma si lavora anche sulle cessioni. I giallorossi infatti, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, sono in trattativa con la Reggina per il trasferimento in Calabria di Devid Bouah. Il terzino giallorosso cresciuto nella Primavera ha passato la scorsa stagione al Cosenza dove ha collezionato 11 presenze in campionato e due in Coppa Italia, per un totale di 394 minuti giocati. Il giovane difensore è anche nel giro della Nazionale Under 20 dal 2017.