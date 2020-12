Mercato, prosegue la ricerca del portiere: si segue Rui Silva

Una delle priorità per il mercato di gennaio della Roma è quella del portiere. Le prestazioni di Antonio Mirante e Pau Lopez, per ragioni diverse, hanno portato il club giallorosso a cercare un estremo difensore che dia più sicurezza.

A Trigoria sono da tempo presi in considerazioni diversi profili: da Sirigu del Torino, a Cragno del Cagliari, passando per Gollini dell’Atalanta fino ad arrivare a Silvestri del Verona. Se per l’ex Paris Saint Germain la pista sembra essersi raffreddata, per gli altri tre non pare essersi mai scaldata del tutto.

La Roma sta dunque cercando altri profili. I radar giallorossi hanno trovato un possibile profilo ideale in Rui Silva, attualmente al Granada. Il portoghese classe ’94 – in scadenza a giugno – piace anche all’Inter, alla ricerca di un sostituto di Samir Handanovic. Lo riporta il Corriere dello Sport.