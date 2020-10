Sono ultime ore di mercato frenetiche per la Roma che sta provando in tutti i modi a riportare Smalling nella Capitale. E’ una trattativa molto difficile e, come riportato dal sito tmw.com, è stato proposto Domagoj Vida, centrale classe 1989, del Besiktas. Stabilmente nella nazionale croata può rappresentare un’alternativa in extremis all’inglese.