Mercato, proposto Godin alla Roma

Diego Godin è ad un passo dal lasciare l’Inter. Nelle scorse settimane c’era stato un forte interessamento del Cagliari sul trentaquattrenne che era pronto a lasciare i nerazzurri. L’intesa però tra il difensore e i sardi ancora non c’è stata. C’è ancora distanza e ad oggi manca l’accordo, ma la trattativa non è ancora tramontata definitivamente. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Godin è stato proposto ai giallorossi. L’uruguaiano lascerà l’Inter a costo zero, con la buonuscita, ma per il momento la Roma non sembra essere interessata a tale trattativa.