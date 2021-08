Mercato, proposti João Palhinha e Sergio Oliveira

Pagine Romaniste (D. Moresco) – La Roma continua la sua ricerca per individuare il centrocampista ideale per Mourinho. I nomi in lizza negli ultimi mesi sono stati tanti, primo fra tutti Granit Xhaka che alla fine è sfumato dopo le alte richieste dei Gunners non accolte favorevolmente a Trigoria. Emergono ora due nuovi profili: si tratta di João Palhinha dello Sporting Lisbona e Sergio Oliveira del Porto. Il primo, classe 1995, è un mediano alto e forte fisicamente che nelle ultime stagioni si è messo in mostra sia allo Sporting Lisbona sia al Braga (dove ha giocato dal 2018 al 2020). Il secondo è più noto alle cronache: classe 1992, è stato l’artefice dell’eliminazione della Juventus dagli ottavi di Champions League nella stagione appena terminata. I due calciatori sono stati proposti dal noto intermediario Mendes, che sta lavorando anche per la cessione di Amadou Diawara al Wolverhampton. Su Palhinha è forte l’interesse anche del Tottenham ed il costo del suo cartellino è particolarmente elevato. Per avere Oliveira, invece, potrebbero bastare 20 milioni di euro per accontentare il Porto e portare il centrocampista a Trigoria. Per ora sono solamente due nomi proposti, come tanti altri, ma le vie del mercato, si sa, sono infinite.