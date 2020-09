Mercato, pronti 25 milioni di euro dal Leicester per Under

Una delle note positive di queste amichevoli della Roma è sicuramente Cengiz Under. Il turco è andato in gol contro Frosinone e Cagliari, ma rimane comunque sul mercato per una preziosa plusvalenza. La strada che porta al Napoli sembra essere chiusa e, quindi, per lui si guarda all’estero, precisamente in Inghilterra. Come riportato dal sito thesun.co.uk per l’ala c’è l’interesse del Leicester che ieri ha battuto il WBA con un netto 3-0, in rete anche il neo acquisto Castagne. L’ex squadra di Ranieri ha pronti 25 milioni di euro, pari a 23 milioni di sterline, per convincere la Roma che lo vuole cedere a titolo definitivo. Sullo sfondo anche il Newcastle e l’Hertha Berlino.