Mercato, primi contatti per il rinnovo di El Shaarawy

Si comincia a pensare ai rinnovi in casa Roma. Primo tra tutti quello di Stephan El Shaarawy. L’attaccante vuole restare in giallorosso e per farlo è disposto a un taglio all’ingaggio, il suo contratto è in scadenza a giugno. Venerdì sera a Torino sono iniziati i primi contatti tra suo fratello e Tiago Pinto. Alla conversazione si è poi aggiunto anche lo stesso faraone. La sensazione è quella di voler continuare in giallorosso sia da parte del giocatore che del club. Questo è quanto viene riportato dalla Gazzetta.it.