Grosse novità sul mercato della Roma sul fronte primavera. Sergej Levak, non i troverebbe più a suo agio nella squadra di Guidi e, sarebbe intenzionato a lasciare la Primavera giallorossa come free agent a fine stagione. A riportarlo è Fabrizio Romano su X, spiegando come sul ragazzo ci siano già diverse squadre del campionato italiano che sarebbero pensando al ragazzo come innesto per il prossimo anno.

🚨🇭🇷 19 year old midfielder Sergej Levak plans to leave AS Roma as free agent at the end of the current season.

He's out of contract and several Italian clubs have started to open talks.

