Mercato, previsto incontro con Raiola per il rinnovo di Mkhitaryan

Henrikh Mkhitaryan è sicuramente la sorpresa più bella della prima parte della stagione della Roma. Il trequartista armeno sta avendo un rendimento da vero protagonista, tanto che ha all’attivo ben 9 gol e 8 assist. Per questo i giallorossi voglio blindare l’armeno.

Leggi anche: Spinazzola: “Il Derby brucia ancora. Mi sento migliorato, la testa ha inciso tanto”

Contro il Verona è scattata l’opzione per il rinnovo. A tal proposito, come riporta calciomercato.com, è previsto un incontro con Mino Raiola, agente del giocatore, come già aveva anticipato ieri il gm Tiago Pinto, fiducioso di risolvere la questione.