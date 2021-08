Mercato, presto Darboe sarà girato in prestito

Il centrocampo è ancora sotto osservazione da Mourinho e dalla società. Manca ancora l’inserimento di un regista che il tecnico ha chiesto ad inizio avventura visto che Xhaka, ormai, è un lontano ricordo: rinnova con l’Arsenal fino al 2025.

In quel ruolo il portoghese ha alternato Villar, Diawara e Darboe ma nessuno dei tre ha convinto, anzi. Per quanto riguarda l’ultimo citato presto ci sarà un trasferimento in prestito per permettergli di fare esperienza e giocare con continuità. Lo scrive Il Messaggero.