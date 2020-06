Mercato, trovato l’accordo per prolungare il prestito di Kalinic oltre il 30 giugno

I tre mesi di stop al calcio, dovuti dalla pandemia di Covid-19, hanno cambiato tutte le date di una stagione calcistica abituale, facendo slittare le solite scadenze, come quella del 30 giugno. Tra i calciatori interessati a questa data, anche Nikola Kalinic, il cui prestito alla Roma dall’Atletico Madrid scadeva proprio in quel giorno. Stando a quanto riferito dalla giornalista di calciomercato.it Eleonora Trotta però, le due società, grazie anche alla volontà del calciatore, hanno trovato l’accordo per prolungare il prestito fino al termine della stagione sportiva. Paulo Fonseca dunque avrà a disposizione il centravanti anche per i prossimi mesi.

Di seguito, il tweet originale:

#Roma, trovato l'accordo per il rinnovo di #Kalinic fino al termine di questa stagione#Calciomercato — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) June 15, 2020