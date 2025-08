Niente Milan per Darwin Núñez. L’attaccante uruguaiano, in uscita dal Liverpool e seguito anche dal Napoli prima della scelta definitiva su Lucca, è ormai destinato all’Al-Hilal. Nella notte tra il 5 e il 6 agosto, i Reds hanno raggiunto un accordo con il club saudita sulla base di circa 65 milioni di euro, bonus compresi. Con la pista Núñez ormai sfumata, il Milan valuta altri profili per rinforzare l’attacco a disposizione di Massimiliano Allegri.

Tra le opzioni, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, c’è Rasmus Højlund: il club rossonero attende di capire se il Manchester United aprirà alla formula del prestito con diritto di riscatto. Sul giovane attaccante danese si era registrato anche l’interesse della Roma.