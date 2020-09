Mercato, preso il diciassettenne Louakima. Su di lui c’era anche l’Inter

Un nuovo acquisto per le giovanili della Roma. Si tratta del terzino destro classe 2003 Corentin Louakima, in arrivo dal Paris Saint-Germain. Secondo quanto riporta Jacopo Aliprandi de Il Corriere Dello Sport, i giallorossi hanno messo sotto contratto il calciatore che è già nella Capitale e si unirà all’Under 18 in un primo momento prima di approdare in Primavera. Su di lui c’era anche l’interesse dell’Inter.

