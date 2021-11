Per il mercato di gennaio la Roma è alla ricerca di un difensore centrale. I continui infortuni di Chris Smalling non hanno quasi mai permesso a Mourinho di avere a disposizione tutti e 4 i difensori. Ecco che, secondo quanto riportato da TMW, il club giallorosso farà un nuovo tentativo per Marcao del Galatasaray, già accostato nelle ultime sessioni di mercato. A gennaio la trattativa potrebbe realizzarsi visto che i turchi vogliono far cassa per poter puntare su un attaccante, chiesto da Terim.