Armando Izzo è vicino alla Roma. L’operazione potrebbe andare a buon fine grazie ai buoni rapporti con Raiola, da poco suo nuovo agente. Cairo chiede 20 milioni per il difensore, ma la quadra si può trovare facendo uno scambio. Il procuratore potrebbe mettere in mezzo un assistito in cerca di spazio: Kluivert. Ci sono comunque altri nomi in ballo come quello di Cristante, mentre c’è anche Jesus che piace al tecnico Giampaolo.