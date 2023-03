Mercato, Pinto segue Semedo in uscita dal Wolverhampton

Il mercato estivo si avvicina e Tiago Pinto è alla ricerca di nomi che potrebbero rafforzare la Roma del futuro. In particolar modo si sta lavorando ad una soluzione per la fascia destra con il turco Celik che non ha convinto Mourinho.

Secondo il reporter di Marca Ekrem Konur la Roma sarebbe sulle tracce l’ex Barcellona Semedo, anche lui portoghese e seguito dall’agente Mendes. Proprio per il rapporto tra la società giallorossa e il noto procuratore la trattativa potrebbe essere agevolata. Il mercato non è ancora alle porte, dunque la Roma continuerà a monitorare il giocatore.