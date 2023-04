Mercato, Pinto mette gli occhi sul terzino del Leicester Justin

La Roma continua la sua corsa per un posto in Champions con la testa anche in Europa League dopo la sconfitta di ieri contro il Feyenoord a Rotterdam. Nel frattempo il club sta muovendo i primi passi verso la prossima finestra di mercato. Come riporta calciomercato.com, nel mirino di Tiago Pinto questa volta c’è James Justin, giovane ’98 proveniente dal Leicester. Al momento il giocatore è costretto al riposo per una lacerazione al tendine d’Achille che lo tiene fuori dal terreno di gioco da novembre. Pinto al momento ha avanzato la sua proposta: prestito con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro.