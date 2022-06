Mercato, Pinto ha chiesto informazioni all’Udinese su Makengo

La Roma guarda in casa Udinese. Tiago Pinto ha infatti chiesto informazioni ai friulani per Jean-Victor Makengo, riporta il Corriere dello Sport. Il prezzo del cartellino si aggira attorno ai 5 milioni. Arrivato in Italia nell’ottobre 2020 dal Nizza, Makengo è osservato anche dal Napoli. Da tempo i partenopei hanno manifestato l’interesse.

Il centrocampista francese in questa stagione è sceso in campo 33 volte, realizzando una rete e tre assist. Ha ricevuto anche 5 ammonizioni, che lo hanno costretto a saltare due partire.