Continua il calciomercato dei giallorossi. Dopo i due colpi messi a segno da Tiago Pinto, l’obiettivo è quello di trovare un accordo con il Leeds per Diego Llorente. Nei pochi mesi giocati nella Capitale, lo spagnolo ha dimostrato di meritare un posto nella rosa di Mourinho, ma i 18 milioni del diritto di riscatto pattuiti a gennaio non hanno permesso una riconferma immediata. Secondo quanto viene riportato da Sky il GM giallorosso è al lavoro per cercare di prolungare il prestito, spingendo soprattutto sulla volontà del giocatore.